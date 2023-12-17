رضا حجازي يكشف تفاصيل نجاح التحول الرقمي في حل مشكلات التعليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمي ، لانه الاتجاه العالمي حالياً ، حيث يساهم فى حل مشكلات كثيرة فى التعليم والتحديات

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في ورشة العمل التي تعقدها الوزارة الات ، أن التحول الرقمي المقصود هنا هو ذلك التحول المنخرط فى العملية التعليمية وليس الموازي للعملية التعليمية ، بحيث يكون موجودا فى المناهج وفي تدريب المعلمين والتقييمات

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم أل أثناء جائحة كورونا ، بفضل ما تمتلكه من بنية تكنولوجية ناجحة فى المدارس

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته قائلا : نؤمن بأهمية التحول الرقمي فى ظل ما نعيشه من تقدم كبير في زمن الحديث عن الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل ، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة فى مساعدة المعلم لأداء دوره ، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عن المعلم نهائيا

وأضاف أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن التعلم أصبح من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر المنصات المختلفة ، مشيراً إلى أنه قد أصبح هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس ، كما أنه فى المرحلة الثانوية لم يعد هناك كتب مدرسية مطبوعة بل تم استبدال الكتب التقليدية بمواد رقمية على التابلت

وأوضح وزيرالتعليم ، أنه حتى على مستوى المعلمين ، أصبح هناك لكل مدرس بريد الكتروني ليتم التواصل معه من خلاله ، ويتم تدريب المعلمين على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وأصبح هناك منصات رقمية لتدريب المعلمين

وقال إن مصر أصبح لديها آلية كبيرة فى انتقاء المعلمين الجدد وتمت بشفافية بشكل إلكتروني ، قائلا: لا تطوير بدون انتقاء أكفأ المعلمين حتى يتم استثماره بشكل جيد، كما أن أصبح هناك آليات إلكترونية ورقمية لترقية المعلمين.

وتابع : من أبرز أدلة نجاح مصر في ادخال التكنولوجيا في التعليم ايضا ، ان هناك 2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية ، كما امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن تراخيص المدارس الخاصة اصبحت تتم من خلال التقديم عبر منصة إلكترونية ، إضافة إلى تطبيق تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس

وأكد ، أن امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، موضحا أن التكنولوجيا لو موازية للعملية التعليمية لا فائدة منها ولكن لا بد و أن تكون داخل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك قنوات تعليمية تبث المواد الدراسية ، ويتم في المدارس تخصيص فترة لمشاهدة القنوات التعليمية تعادل حصتين دراسيتين .

ويشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن ، انطلاق فعاليات ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى بإستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.

وتهدف ورشة العمل إلى : إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق اهدافها التعليمية.

كما تهدف ورشة العمل لتحديد فرص ذات الاولوية لتعزيز التحول الرقمي لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وتهدف ورشة العمل أيضاً إلى تجربة إطار العمل 5Cs ونموذج التطور و والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة ، وتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

ويشارك في ورشة العمل البوم شركاء DTS مسئولو الوزارة ، والشركاء المحليون العاملون في مجال تكنولوجيا التعليم.