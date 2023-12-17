سقوط عنصر إجرامي بحوزته 550 طربة حشيش في الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - في ضربة استباقية، الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 550 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية بقصد الإتجار، وقدرت قيمتها المالية بقرابة 4 مليون جنيه.

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.