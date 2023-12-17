نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة شركات السياحة تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بسرعة التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام، ونوهت أن يوم 4 يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.

التحذير من السماسرة

وحذرت الغرفة المواطنين الراغبين في أداء الحج من الانصياع وراء الوعود غير الحقيقية من بعض السماسرة والوسطاء لإغراء المواطنين لتأدية الحج بطرق غير سليمة وغير قانونية خارج منظومة الحج السياحي التي تفتح أبوابها حاليا أمام الراغبين في أداء الحج.

إيهام المواطنين

ونوهت غرفة الشركات السياحية أن البعض يوهم المواطنين بتوفير فرصة سفر لأداء العمرة ثم البقاء بالأراضي السعودية حتى موعد الحج لأداء الفريضة ثم العودة لمصر مرة أخري، وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر مخالف تماما للضوابط المصرية للحج ومخالف كذلك للقوانين السعودية المنظمة للحج والعمرة ويعرض من يرتكبه للتوقيف والمساءلة بالمملكة والترحيل وتوقيع العقاب.