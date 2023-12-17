نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق: إقبال كبير على ماكينات الصراف الآلي TVM بالخطين الأول والثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجود إقبال كبير من المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي "TVM" بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخطين الأول والثاني.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه تلاحظ مع بدء الأيام الأولى لدخول الخدمة المميكنة الجديدة تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور وتم تفعيل ووضع ماكينات آلية "TVM" لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر.

وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثاني طبقًا لكثافة الركاب بالمحطات والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة تعرض بيانات وإمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي "TVM" الخدمات التالية:

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المخفضة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه والعملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه.

ويمكن أيضا شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنها تسعى بشكل مستمر لتقديم كل ما هو حديث ويساهم في رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثاني.

وناشد، أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني، التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 أو عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 أو عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعبر الموقع الرسمي للشركة، cairometro.gov.eg لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

كما يوجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.