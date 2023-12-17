نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن إهداء 450 كتابًا من إصداراتها لدولة كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة اليوم السبت الموافق 16/12 إهداء عدد 450 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المترجمة للغتين الإنجليزية والسواحيلية لدولة كينيا، وذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية، وبناءً على الطلب المقدم من سفارتنا في نيروبي / كينيا بخصوص حاجتها لعدد من ترجمات معاني القرآن الكريم وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال قضايا التجديد باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

من أهمها:

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين الإنجليزية والسواحيلية.

• المختصر الشافي في الإيمان الكافي باللغة الإنجليزية.

• صناعة الفتوى وضابط الإفتاء باللغة الإنجليزية.

• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الإنجليزية.

• ضلالات الإرهابيين باللغة الإنجليزية.

• نحو تجديد الفكر الديني باللغة السواحيلية.

• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة باللغة السواحيلية.