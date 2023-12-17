نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يوجه بمد فترة التقديم للالتحاق برواق العلوم الشرعية للخميس..نظرا للإقبال الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه محمد الضويني وكيل الأزهر، بمد فترة قبول طلبات الالتماس للالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، وذلك نظرا للإقبال الشديد على الالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية.

وأعلن الجامع الأزهر، عن قبول الطلبات لمحافظة القاهرة - فرع الجامع الأزهر بمقر الرواق الأزهري بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدّراسة، من الساعة ١٢ وحتى صلاة العصر، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس القادم ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وأعلن الجامع الأزهر، في نوفمبر الماضي، عن قبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بهذه العلوم وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية والعربية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوىً ستة أشهر.

وأضاف أن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

وأضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين، حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٦ محافظة، تم تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما يُعقد نظام الدراسة عن بعد ب ٢٧ محافظة عبر قنوات التيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية من خلالها، مؤكدا أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجانا ولجميع الأعمار، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر.