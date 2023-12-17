فيفا يقرر إيقاف موديست مباراتين فى مونديال الأندية بعد طرده أمام اتحاد جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي مباراتين، بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة فى كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض موديست للطرد المُباشر فى الدقيقة 90 من المباراة بعد تدخله بـ"الكوع" فى وجه أحمد حجازي مدافع الفريق السعودي، وبعد المباراة قدم المراقب تقريره للفيفا ليُقرر الأخير إيقاف موديست مباراتين، فضلاً عن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف فرنك.

وبذلك سيغيب موديست عن الأهلي خلال مباراتي الفريق القادمتين بمونديال الأندية الأولى غداً ،الأثنين، أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والثانية ستكون في النهائي أو في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

وواصل الاهلى كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق وتأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.