نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية:

الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤

والصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت ٦ يناير وحتى الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤.

الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتى الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت ٦ يناير وحتى الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤.

الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتى الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ثالثًا/

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

رابعًا/

الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى ١٦ يناير ٢٠٢٤.

الصفان الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت ٦ يناير وحتى الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤..

خامسًا /

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم ٢، ٣، ٤ يناير ٢٠٢٤

وقد كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

