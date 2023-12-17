نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزيع 18 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن توزيع 18 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع الحالي، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام تنطلق يوم الثلاثاء القادم 19/12 حتى الخميس 21/12م عملية توزيع 18 طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك بمحافظات: ( القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، ودمياط).