حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 19-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة
عاطفياً: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك
صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة
عاطفياً: ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار
صحياً: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقاً
عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر
صحياً: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: اعتمد على ذكائك وحرفيتك، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي
عاطفياً: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة
صحياً: قد تجد حلاً لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات
عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة
صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: لا تميل إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى
صحياً: تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر فهذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة
عاطفياً: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان
صحياً: استغل الطقس عندما يكون جيداً للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: هذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة
عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً
صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك
عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة
صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الحوت في الوقت الذي يبدأ فيه مركور بالتراجع، وتعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة
عاطفياً: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات
صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية
عاطفياً: يدخل كوكب مارس برج الحوت، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب
صحياً: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19-12-2023
مهنياً: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
عاطفياً: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين
صحياً: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية