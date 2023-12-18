نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتم الإعلان اليوم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024 خلال مؤتمر صحفي

حددت الهيئة الوطنية للأنتخابات موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات في مصر اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، وقررت مجلس إدارتها عقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

المرشحين للأنتخابات الرئاسية 2024

شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024 في الداخل في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفي الخارج في الأيام 1 و2 و3 ديسمبر. تمت الانتخابات في 11،631 لجنة فرعية، في 9،376 مركزًا انتخابيًا بما في ذلك المدارس ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الصحية، تحت إشراف 15،000 قاض من مختلف الجهات القضائية في البلاد.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين أو وكلائهم بشأن قرارات اللجان العامة المتعلقة بعملية الاقتراع خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء، والموضح في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي شكاوى من المرشحين أو وكلائهم بشأن أي قضايا تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المحددة من بداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان النتائج في كل لجنة عامة.

يتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للمادة 210 من الدستور، والتي تحدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا في النظر في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائأعتذر، ولكن لا يتوفر لدي معلومات حول النتائج الفعلية للانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.