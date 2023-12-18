نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يوقع بروتوكولا مع شركة سان جوبان لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سان جوبان بهدف تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي "الكمبوست"، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة سان جوبان، مؤكدة أن المؤسسة لديها إيمان قوى بأهمية دور المرأة فى النهوض بالمجتمع،حيث يعمل البروتوكول على تنفيذ مشروعات اقتصاد بيئي مستدام عن طريق تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال تقنيات علمية حديثة ومبسطة، وذلك بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بمحافظة القليوبية.

وفى كلمته أعرب الأستاذ احمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سانت جوبان مصر عن فخره بالشراكة مع المجلس، واستعرض جهود شركة سان جوبان فى تمكين المرأة من تولى المناصب القيادية بالشركة إيمانا بكفاءتها وخبراتها، مؤكدا على أن البروتوكول يعمل على تحقيق محورين من المحاور الاساسية للشركة، والتى تتضمن تمكين المرأة وإعادة التدوير، حيث تعمل تلك الشراكة على توفير ماكينات لفرم المخلفات وتنفيذ التدريبات لتنمية قدرات السيدات.

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