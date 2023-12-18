بعد إصابة أحمد الشناوي.. المدير الفني لمنتخب مصر يضم حارس مرمي جديداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار البرتغالي ريو فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على ضم حارس جديد لقائمة المنتخب الوطني المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، بعد إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز وغيابة لمدة 4 أسابيع.

وقال شوبير فى تصريحات خلال برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، "فيتوريا استقر على ضم محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدي لقائمة المنتخب بدلا من الشناوي حارس بيراميدز".

وأضاف شوبير، أن فيتوريا يدرس ضم 4 حراس مرمي في القائمة الأولية ثم يختار 3 حراس للقائمة النهائية ، مشيرا إلي أن محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي ومحمود جاد حارس المصري في القائمة النهائية والمفاضلة علي المقعد الثالث بين محمد ابو جبل حارس مرمي البنك الاهلي ومحمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمي الزمالك.

وتمسك روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بانضمام جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التى تنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة بـ14 يوماً.

وأكد فيتوريا ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين فى الموعد المحدد يوم 3 يناير المقبل، قبل خوض أول مباراة للفراعنة فى البطولة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

ويغيب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، عن مباراة فريقه فى مباراة أرسنال 7 يناير المقبل فى كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا.