نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بأديس أبابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، صباح اليوم في أديس أبابا، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، في بيان اليوم الإثنين، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.