نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن 4 أسماء محكمي المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة عن أسماء محكمي المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التي تُعقد بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي يوم السبت 23 ديسمبر 2023م.

وهم كالأتي:-

1/ الدكتور/ تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم اللغة وفلسفتها من جامعة السودان للعلوم، وأستاذ مشارك بجامعة فلسطين التقنية، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.





2/ الدكتور/ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة من المملكة الأردنية الهاشمية، حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في باكستان، عضو لجنة تحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.

3/ الدكتور/ أبكر ولر مدو من دولة تشاد، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة أم درمان بالسودان، عضو لجنة تحكيم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، ومحكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها.

4/ الشيخ/ أحمد الصغير امبي من دولة السنغال، الأمين العام للمعهد الإسلامي بدكار، ومفتش التعليم العربي، محكم دولي في مسابقات القرآن الكريم العالمية.