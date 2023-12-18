نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاقد مع خبير عالمي لتنشيط سياحة اليخوت في مصر (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع كولن سكواير Colin squire أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الاستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية والذي تعاقدت معه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك للاستفادة من خبراته ومناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر، جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا لمناقشة استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر

حضر الاجتماع، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت، وسوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتناول الاجتماع مناقشة الفرص والتحديات لتملك وتأجير والتنقل باليخوت في مصر والأفكار التي تتعلق بالبيئة الجاذبة لمنتج سياحة اليخوت في ظل ما تتمتع به مصر من سواحل ومناظر وشواطئ خلابة ومياه صافية بالإضافة إلى المراين والمراكب واليخوت والتي تجعلها وجهة جاذبة لهذا المنتج واستقبال السائحين المهتمين به، إلى جانب مناقشة الدور الذي ستقوم به الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للترويج له.

فيما استعرض سكواير التجارب الناجحة لدولتي تركيا واليونان للنهوض بهذا المنتج السياحي والتي أتت ثمارها حاليًا عبر سنوات من التطوير المستمر منذ بدء اهتمام هذه الدول بهذا المنتج السياحي والترويج له.

‏واستعرض أيضا الملامح الرئيسية لاستراتيجية الترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وجذب أصحاب اليخوت للرسو في مصر موضحًا أن الخطوة الأولى تبدأ بتهيئة مناخ مناسب لإقامة مجتمع محلي يهتم بهذا النمط السياحي والترويج له بصورة مباشرة داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا على ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون النهوض بهذا المنتج السياحي، والعمل على تحسين المناخ الخاص به سواء بالنسبة لليخوت الراسية في الموانئ المصرية وترفع العلم المصري أو تلك المملوكة للمصريين وترفع علم أجنبي، لافتًا إلى أن تحويل مصر لمقصد سياحي دولي لليخوت يأتي أولًا من خلال تفضيل مالكي اليخوت المحلية لرسوها في الموانئ المصرية دون غيرها سواء للتنقل بها في الجزر أو الشواطئ المصرية المختلفة أو لإجراء عمليات الصيانة الدورية لهذه اليخوت بدلًا من التوجه إلى مقاصد أخرى لتحقيق هذه الأغراض.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بإعداد دراسة وخطة مفصلة عن كيفية الترويج لهذا المنتج والعرض عليه في خلال أربعة أسابيع على الأكثر للاطلاع عليها ومناقشتها تمهيدًا لاعتمادها.

زيارة تعريفية عن مقومات مصر الجاذبة لسياحة اليخوت لقائدي اليخوت الفائقة وممثلي شركات تأجير اليخوت

وعلى مدار هذا الأسبوع تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لـ Colin Squire وفريق العمل المرافق له، لعدد من المقاصد السياحية المصرية التي تتمتع بالمقومات الجاذبة لاستقبال منتج سياحة اليخوت منها القاهرة، والإسكندرية، والغردقة، والإسماعيلية، والسويس، كما سيعقد وفريق العمل من وزارة السياحة والآثار عدد من اللقاءات مع نائب وزير المالية، ورئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مديري الموانئ والمراين بها.

كما يتم الإعداد لتنظيم زيارة تعريفية أخرى في شهر فبراير القادم، لعدد من قائدي اليخوت الفائقة وممثلي شركات تأجير اليخوت لتعريفهم بإمكانيات ومقومات مصر كمقصد سياحي متميز لهذا النوع من المنتجات السياحية، كما يجري أيضا الإعداد لمشاركة مصر في أهم المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بسياحة اليخوت على غرار مشاركتها في معرض موناكو لليخوت في سبتمبر الماضي بإمارة موناكو.

المقصد المصري يتمتع بالمقومات التي تجعله وجهة جاذبة لسياحة اليخوت

جدير بالذكر أنه في إطار الترويج لما تتمتع به مصر من مميزات ومقومات جاذبة لمنتج سياحة اليخوت قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وعرضها والترويج لها بين قباطنة وملاك اليخوت داخليًا وخارجيًا مع تسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة للمقاصد السياحية المجاورة والقريبة من هذه المراين، فعلى سبيل المثال يوجد بالقرب من مارينا الجلالة بالعين السخنة مدينة القاهرة حيث أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها من الوجهات السياحية المتميزة والمتنوعة.

هذا بالإضافة إلى إعداد مواد دعائية من مطبوعات وغيرها لاستعراض والتعريف بالمزايا والمواصفات الفنية التي تتمتع بها كل مارينا أو كل ميناء في مصر.

كما تم تنفيذ حملة دعائية عن النافذة الواحدة لسياحة اليخوت المصرية، والتي أطلقها قطاع النقل البحري بوزارة النقل والتي تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية، مع التعريف بكيفية التعامل مع هذه البوابة الإلكترونية، والتخطيط للمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية خلال الفترة القادمة عن سياحة اليخوت في إيطاليا وفرنسا ودول أخرى.