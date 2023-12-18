السفير أسامة شلتوت: الكويت وشعبها وأسرة الصباح يحظون بمكانة خاصة في قلوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 02:34 مساءً - أكد سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، أن الكويت وشعبها وأسرة الصباح يحظون بمكانة خاصة في قلوب المصريين، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أعلنت الحداد فور إعلان الوفاة.

وقال شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الإثنين، "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب خلال تقديمه واجب العزاء عن خالص تمنياته لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان".

وأشاد السفير المصري بقوة ومتانة العلاقات الممتدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين والتوافق التام بينهما في كافة القضايا العربية والدولية.

وتقدم شلتوت بالنيابة عن البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية بالكويت بخالص التعازي إلى أسرة الصباح والحكومة والشعب الكويتيين في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح..مؤكدا أن الأمير الراحل كان قائدا عظيما خدم بلاده لسنوات عديدة وبإخلاص والتزام كبيرين وسيتذكره دائما كل من يعمل لأجل الاستقرار الإقليمي والتواصل بين الشعوب، موضحا أن إرثه سيبقى حيا في قلوب وأذهان الناس في الكويت والوطن العربي والعالم .