نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بخالص التهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية، واستمرار ثقة الشعب المصري في قيادته للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وقالت هيئة في بيان لها، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية، جاءت تجسيدًا واضحًا لوعي وإدراك الشعب المصري، والتفافه حول قيادة رشيدة، صاحبة رؤية وموقف، أثبتت على مدار سنوات تفانيها وإخلاصها في خدمة الوطن، لتواصل مصر مسيرة الخير والنماء.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، بأن نتيجة الانتخابات هي انعكاس واضح لما شهده الوطن من مشروعات تنموية في كافة القطاعات، وتبوّء مصر مكانتها المستحقة على الساحة العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال في بيان للهيئة، إن نتيجة الانتخابات أعطت دليلًا واضحًا على الرغبة الصادقة من الشعب المصري، في استمرار الرئيس السيسي في قيادة مسيرة الوطن.

وأضاف: “ذلك الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في الانتماء والوطنية، وسجّل ملحمة كبيرة في حب الوطن، بإقبال تاريخي في الانتخابات الرئاسية، نتمنّى لسيادته التوفيق والنجاح لفترة رئاسية قادمة”.