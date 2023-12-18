“الإعلاميين” تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الانتخابات الرئاسية في مصر كانت استحقاقًا دستوريًا وعرسًا ديمقراطيًا، تنافس فيه 4 مرشحين من أبناء مصر الوطنيين.

وأضاف أن الشعب المصري ضرب مثالًا رائعًا في حبه لوطنه، ووعيه وبصيرته الصائبة، وإقباله غير المسبوق على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع؛ فهو دائمًا يبرهن، ويُقدّم صورًا رائعة متعددة أمام العالم أجمع، لحبه وعشقه وحفاظه على وطنه مصر.

وأضاف “سعدة” أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يؤكد شعبيته، وثقة وحب الشعب المصري له، موجّهًا الشكر للشعب المصري، الذي مارس حقه الدستوري، وقدّم صورة مشرفة أمام العالم.

وتابع: “نعاهدكم يا سيادة الرئيس نحن الإعلاميين، أن نستمر في تقديم رسالة إعلامية صادقة مستنيرة، وأن نصطف خلفكم كقيادة حكيمة، لإيماننا أنكم لا تبغون إلا مصلحة هذا الشعب والوطن العظيم”.