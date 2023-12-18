محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ نواف الأحمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وذلك بسفارة دولة الكويت .

الوفد الذي ترأسه المحافظ لتقديم واجب العزاء ضم إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ .

وقد كان فى ٍإستقبال المحافظ والوفد المرافق له سعادة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر.

وأكد محافظ الجيزة لسفير دولة الكويت على أن الفقيد كان مثالاً للبذل والعطاء وأنه لم يدخر جهداً فى سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية سائلاً أن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، ومعرباً عن خالص أمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد بالتوفيق والسداد.