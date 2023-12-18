أخبار مصرية

مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  على ثقة الشعب المصرى في فخامته بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس سيادته قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.

 

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الشكر  للشعب المصري العظيم على  مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية، مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة و موالاة ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.

 

كما وجه الشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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