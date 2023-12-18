الدكتور القس أندريه زكي يهنئ فخامة الرئيس السيسي على تجديد ثقة جموع المصريين والفوز في انتخابات الرئاسة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يهنئة فيها بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية، وتجديد ثقة الشعب المصري، لفترة رئاسية جديدة، وجاء في نص البرقية

" تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع الشعب المصري العظيم، وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة"

"الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، ورؤية وطنية مخلصة، وإرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، كما نجحت القيادة السياسية في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية، لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر".