حزب التجمع يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قدم سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال رئيس الحزب في بيانه : أتقدم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للبلاد، من خلال المشهد التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، وأن وحدة الشعب والقيادة عصية على الاختراق، و أن مخططات استهداف مصر غير قابلة للتنفيذ ، مهما بلغت قدرة من ورائها.

وحزب التجمع إذ يجدد العهد لكم ، فإنه يؤكد ثقته في قيادتكم الحكيمة للبلاد، والحفاظ على الدولة الوطنية وهيبتها الاقليميه وثقلها الدولى، والانطلاق بها نحو الأفضل .

مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، و ندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم .