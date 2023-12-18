البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦٪.

وقال في برقية التهنئة: وإننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى ٦٦.٨ ٪، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.