رئيس النواب يهنئ المصريين بمناسبة إعلان فوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة مقرونه بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الإصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء.

مؤكدا أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس النواب خالص التهنئة القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي سيادته رئاسة مصر لفترة تاليه داعياً الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما.

كما وجه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.