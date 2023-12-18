حياة كريمة تهنئ الرئيس عبد الفتـاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - هنأت مؤسسة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز سيادته في الانتخابات الرئاسية في استحقاق دستوري ثالث، متمنيين الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يعينه في استكمال مسارات التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ تولي سيادته زمام البلاد، وكان على رأس تلك المشروعات القومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة "تنمية الريف المصري".

كما تهنئ مؤسسة حياة كريمة جموع الشعب المصري في تأكيد وتجديد روابط ثقتهم في اختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المشهد المشرف الذي شهدته الانتخابات.

وتشيد حياة كريمة بالأداء المتحضر الذي شهدته العملية الانتخابية داخل وخارج مصر والذي تلاحظ في معظم اللجان خلال متابعتنا للانتخابات الرئاسية في كافة المحافظات.

وقد شرفت مؤسسة حياة كريمة بمشاركتها كمراقب في هذه الدورة الانتخابية الأهم في تاريخ مصر والاستثنائية بمشاركة ٤ مرشحين رئاسيين في صورة حقيقية للتعددية السياسية التي أصبحت تسود المجتمع المصري بعد رحلة الحوار الوطني في فتحه سبل جديدة للتحاور في المشهد السياسي المصري.

وكانت حياة كريمة بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسســـة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات قد شاركت من خلال 11 ألف متابع للعملية الانتخابية تم توزيعهم على آلاف ،مقر انتخابي، هذا بالإضافة لمشاركة متطوعيها في التنظيم أمام اللجان في كافة محافظات الجمهورية.

واستهدفت حياة كريمة من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية وهذا ما تم ملاحظته بشكل جلي أثناء متابعتنا للجان الانتخابية، بالإضافة للمشاركة الواسعة من جميع فئات وأعمار الشعب المصري وبالأخص المشاركة الشبابية التي تميزت بها هذه الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد.

جدير بالذكر أنه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902 وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقرفي كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها.