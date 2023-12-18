أحمد قذاف الدم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - هنأ أحمد قذاف الدم ‏المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقة الشعب المصرى في بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وقال :‏أهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهذا الشعب، وهذه الملايين التي تدافعت لتدافع عن مصر وتدفع به ليكمل مشوار النضال الشاق، في مرحلة تاريخية مفصلية ،، وظروف شائكة تحيط بالأمة، وتحولات تاريخية.

وأضاف: وأهنئ الشعب المصري على هذا الأصرار على قبول التحدي رغم الصعاب مع هذا البطل ،، ليقود مركب الأمل ليكمل ماتصدى له يوم تحمل مسئولية إنقاذ مصر في أوقات فقد الجميع الأمل ،، وتبقى مصر في المكان الذي يليق بها ،، وتحيا مصر ،، وحمى الله أمتنا .