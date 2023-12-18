حزب النور يهنئ الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - يهني حزب النور الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة قادمة سائلين الله سبحانه أن يجعلها سنوات مباركات مليئة بالخير علي البلاد ونهنئ سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري، داعين الله له بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة البلاد وندرك قدرته باذن الله على ادارة الازمات التي تواجه البلاد واخطرها محاولات اضعاف الدولة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية ونسال الله ان يوفّقه في الحفاظ على هوية البلاد واستقرارها ورعاية مصالح البلاد والعباد وأن يرزقه البطانة الصالحة