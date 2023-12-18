الرئيس السيسي للمصريين: اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته: «ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات».

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين: «إن اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبه واصطفافه دائما وأبدا.. تحيا مصر.. تحيا مصر».