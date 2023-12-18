الرئيس السيسى للمصريين: فخري بكم لا حدود ولا نهاية له

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره بالشعب المصرى قائلا :"فخرى بكم لا حدود ولا نهاية له واختياركم لى في مهمة قيادة الوطن تكليف أتحمل أمانته أمام الله وأمامكم سيشهد التاريخ به ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية: "كم ازداد فخرى وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصرى تعتبر عن نفسها في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن هوية مصر، وعلى الهعد تثبت المرأة المصرية أنها صوت الضمير الوطنى التي يعبر عن صمود وطننا، وكم كان عمال مصر وفلاحوها نموذج للوعى والإرادة ويؤكدون أنهم صناع المستقبل وزارعو الأمل ".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"الشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بهذه الصورة التي استعدت الفخر والاعتزاز ".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"أؤكد أننى كما عاهتكم رجل مصري نشأ في الحارة المصرية العريقة وأنتمى للمؤسسة العسكرية العريقة ولا أملك في مهمتى إلا أن أعمل من أجلكم ولا أدخر جهدا ولا أسعى إلا لإرضاء الله تعالى وتلبية احتياجاتكم".