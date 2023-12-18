نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تهنيء الرئيس السيسي بفوزه فى انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالمحافظـات واللجـان النقـابية للمعلمـين بالمـراكز والأقسام الإدارية بالجمهورية، برئاسة نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزاتى، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت النقابة في بيان، إن الانتخابات عبر فيها جموع الشعب المصري على مدى اعتزازهم به رئيسًا لكل المصريين وذلك تقديرًا لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأكدت النقابة فى بيانها، قائلة “واثقين فى أنه سوف يتحقق على يديه لجماهير الشعب المصرى كل خير وسؤدد وازدهار متطلعين إلى دعمه لمسيرة العمل النقابى ورعاية مطالب ومصالح المعلمين وصولًا إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر التعليم هو مدخله الحقيقى وبوابته الوحيدة واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة”.