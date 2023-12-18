"القومي للمرأة" يهنئ السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخاصة التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة ٦ سنوات قادمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الرئيس السيسى على مدار 10 سنوات مضت نجح فى بناء الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى مسيرة التنمية فى مختلف المجالات وهو ما يظهر جليا من مشروعات ضخمة وانجازات ملموسة ساهمت فى تحسين حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسى البلاد عصرا ذهبيًا آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبناءها.

وأكدت أن فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يأتى تتويجا لمسيرة من الإنجازات التى بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد فى ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبى ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التى تستهدف النهوض بالأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى: لقد أثبتت المرأة المصرية من جديد بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، أنها الكتلة الحرجة الاساسية في اى استحقاق دستوري.. وتحمل دائمًا الطمأنينة على مستقبل مصرنا الحبيبة.. حيث تنتزع حقوقها.. وتدافع عن وطنها بكل قوة.. وترفع صوتها بثقة ليصبح هو سلاحها أمام العالم.



وأكدت رئيسة المجلس أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعى الشعب المصرى خاصة وأن هذه النسبة تاريخية، وهو ما يؤكد عزم الشعب المصرى على استكمال مسيرة البناء والتنمية والوقف خلف وطنه فى هذا التوقيت الهام.