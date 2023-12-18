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الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الثاني 2024/2023

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.

تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) للحاصلين على بكالوريوس الهندسية من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك حتى 10/01/2024.

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتي من هنــــــا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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