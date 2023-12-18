نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للطفولة" يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع العاملين بالمجلس، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.