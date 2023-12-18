نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصطفى ثابت يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهنئ الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة التحرير، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري في سيادته عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بولاية رئاسية جديدة؛ لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ 10 سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.

ووجه ثابت، الشكر للشعب المصري العظيم على مشاركته التي لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى في أكثر الدول ديمقراطية، مما يدل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة وموالاة، ليقول للعالم "نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد".

كما وجه رئيس التحرير، الشكر لجميع جهات الدولة، الأمنية والقضائية، وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات، داعيا أن يحفظ الله مصر وشعبها.

فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله نسبة 89.6 % من الأصوات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 % من الأصوات، وحصل السيسي على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتا أي 89.6% من أجمالي الاصوات الصحيحة.

فيما حصل المرشح محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4 % وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5 %، كما حصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.