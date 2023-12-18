نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العلوم الصحية" تدعو المصريين للتكاتف خلف الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، وكل أعضاء مجلس الإدارة، والنقابات الفرعية، والجمعية العمومية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من إجمالي أعداد الأصوات الصحيحة.

ودعت النقابة الشعب المصري العظيم، الذي ساهم عن بكرة أبيه في هذا الاستحقاق الدستوري بنسبة لم يسبق لها مثيل في أي انتخابات رئاسية سابقة، بالتكاتف خلف قيادته في المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد بظروف عصيبة تحتم عليها ترسيخ الاستقرار السياسي والدولي والاقتصادي، وعدم الانجراف وراء تداعيات الأحداث في دول الجوار.

وكانت النقابة قد شكلت غرفة إدارة أزمات، انعقدت منذ السبت 2 ديسمبر الجاري وحتى انتهاء الاقتراع، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وحث الأعضاء والمواطنين على النزول المشاركة في الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الدستوري، وتابعت غرفة الأزمات كافة اللجان الفرعية ب 26 محافظة، وغرف الأزمات المنعقدة بها على مدار الساعة، كما شاركت في غرفة الأزمات المركزية باتحاد عمال مصر.

جاء ذلك في إطار دعم النقابة العامة للعلوم الصحية وفروعها، وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة، وكذا استكمال استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت اليوم نتيجة فرز صناديق الاقتراع، وأن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67.032.437 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 44.777.668 مليونا، بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44.288.361 مليون صوت بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 39.702.451 مليون صوت بنسبة 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة، وحازم عمر 1.986.352 مليون صوتا بنسبة 4.5%، ومحمد فريد زهران، 1.776.952 مليون صوت بنسبة 4%، وعبد السند يمامة 822.606 ألف صوت بنسبة 1.9%.