‏ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزة بفترة رئاسية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأعرب في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي اولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأشاد ملك البحرين في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين المشتركة، راجيا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة.