موكب الرئيس السيسي يمر بحشد من الجماهير عقب إعلان نتيجة الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - عرضت قناة "DMC"، مشاهد من احتشاد الجماهير المصرية وسط مرور موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر.