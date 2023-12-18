ننشر قرار الهيئة الوطنية باعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارها بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى شهدت اعلى نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.