رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه «المستحق» بولاية رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:36 مساءً - بعث الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال العليمي- في برقيته: «باسمي وباسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص تهانيه للرئيس السيسي بفوزه الانتخابي المستحق الذي يجسد وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية وما تحقق في عهدها من نهضة عمرانية وإنمائية فارقة»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشاد العليمي، بالمواقف المشرفة للرئيس السيسي إلى جانب اليمن، وشعبه وقيادته السياسية، بما في ذلك استمرار فتح أبواب مصر أمام مئات الآلاف من اليمنيين الذين شردتهم المليشيات الحوثية.

كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن ثقته بمستقبل واعد للتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات.