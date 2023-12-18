اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد متهم بغسـل 50 مليون جنيه من نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (50 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.