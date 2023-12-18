الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان السيسى رئيسًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية و فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.