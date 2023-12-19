نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل ورئيس قناة السويس يبحثان مع شركة "البحري" السعودية التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري).

جاء ذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوي من شركة بحري السعودية برئاسة هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون_ شيبينج إيجينسي، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري المختلفة وأبرزها بحث عقد شراكة تجمع إحدى شركات وزارة النقل المصرية العاملة في مجال النقل البحري (شركة القاهرة للعبارات) وهيئة قناة السويس، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري).

وتسعى الشراكة إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري السعودي لتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية المتكاملة لخدمة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، ومناقشة إمكانية التعاون في مجال بناء وتخريد السفن مستقبلا بالتعاون مع الشركات والترسانات الوطنية التابعة لوزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير، أن مصر تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث أسطولها البحري ببناء سفن جديدة ترفع العلم المصري وتخدم حركة الصادرات والواردات المصرية بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد لبضائع الصب الجاف المصرية.

وأعرب وزير النقل عن تطلعه لما يتيحه التعاون مع شركة البحري السعودية من تقديم فرص واعدة لتقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للموانئ المصرية وما تمتلكه مصر من إمكانيات فنية وبشرية.

كما أكد وزير النقل أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري في مصر في كافة الموانئ والمحطات البحرية المصرية.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من الأشقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما يتيحه التعاون من فرص واعدة لاستثمار التقارب والروابط التاريخية المشتركة لتحقيق نجاحات مشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل من خلال استحداث أنشطة جديدة والتوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التكامل وتلبية المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.

فيما أعرب هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري، عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس في العديد من المشروعات البحرية واللوجستية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتعزز التقارب الثنائي.