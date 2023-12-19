الجارديان تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:35 صباحاً - سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الفوز الكاسح للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين ليتولى بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حصل على نسبة أصوات بلغت 89.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة متفوقا على منافسيه الثلاثة، موضحة أن الفترة الرئاسية القادمة هي الثالثة للرئيس المصري.

وتشير الصحيفة في الوقت نفسه إلى أن انتخابات الرئاسة الحالية، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10-12 ديسمبر، تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا كبيرة من أجل تجاوز الآثار السلبية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وتلفت الصحيفة في هذا الصدد إلى شهادة بعض الناخبين الذين أكدوا أن تداعيات الحرب في غزة عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وهي الحرب التي وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنها "تمثل تحديا كبيرا لمصر".

وتسلط الصحيفة كذلك الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب إعلان فوزه في الانتخابات والتي قال فيها "إن اصطفاف المصريين أمام اللجان الانتخابية لم يكن فقط من أجل اختيار رئيسهم ولكن للتعبير أمام العالم بأسره عن رفض الشعب المصري للحرب غير الإنسانية في غزة".

وتوضح الصحيفة أن الانتخابات شهدت تنافسا بين أربعة مرشحين، لافتة إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد.

وتوضح الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تولي الحكم لأول مرة في مصر عبر الانتخابات التي أجريت عام 2014 ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2018 حيث حصل في كلتا المرتين على نسبة أصوات بلغت 97 بالمائة من إجمالي الأصوات.

وتشير الصحيفة إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة يعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية والتي وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنها "تمثل انطلاقا للجمهورية الجديدة".

وتشير الصحيفة، في الختام، إلى ما ذكره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أعقاب فوزه بالانتخابات والتي وجه فيها رسالة للشعب المصري، يقول فيها "أجدد العهد معكم ببذل كل الجهد للاستمرار في عملية البناء للجمهورية الجديدة والتي نأمل جميعا أن تأتي ملبية لرؤيتنا المشتركة".