نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ برنامج نتشارك لتنمية روح التعاون بمراكز شباب البدرشين.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة البرلمان والتعليم المدنى - فاعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار " نتشارك "، بمركزى شباب منشأة دهشور التابع لإدارة شباب البدرشين والشهيد محمد بدر شعراوي التابع لإدارة شباب حى جنوب الجيزة.

يتضمن البرنامج تنفيذ العديد من الورش التدريبية للشباب والنشء على مدار أربعة أيام بواقع ورشتين يوميًا.

ويستهدف البرنامج النشء من سن 14 حتى 17 عام، والشباب من سن 18 حتى 35 عام، وقد شارك به عدد 25 طليع و25 شاب.

ويعد برنامج "نتشارك" منصة مميزة تهدف إلى تنمية روح التعاون بين المشاركين، ويهدف إلى تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة فى المجتمع والمساهمة في تصميم الأفكار كما أنه يتيح للمشاركين فرصة تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين الحياة المجتمعية.

وينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف ومتابعة عادل فهمى وكيل المديريه لشؤون الشباب،محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، محمد جمعه مسئول برلمان الشباب،مرفت شاهين مسئول برلمان الطلائع، المنسق الفني للمحافظة هايدي وائل، والمدربين نور جلال وأحمد ناصر.

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