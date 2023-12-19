فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 يتصدر الصفحات الأولى بالصحف العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أبرزت الصحف العربية في صفحاتها الأولى اليوم الثلاثاء فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة وتقديم الرؤساء والحكام العرب التهنئة لسيادته.

ففي عمان .. أبرزت صحيفتا (الرأي والدستور) الأردنيتان تحت عنوان (الملك مهنئا السيسي بإعادة انتخابه : علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي) تهنئة الملك عبدالله الثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وتأكيده في البرقية التي بعثها باسمه وباسم شعب الأردن وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين .. مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا.

وفي مسقط ..أبرزت صحيفة (الرؤية) في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (جلالته يهنئ السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر) البرقية التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة ، وإعرابه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق في قيادة الشعب المصري لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء.

وفي أبوظبي..كتبت صحيفة (الوطن) تحت عنوان (رئيس الدولة : علاقات أخوية وتاريخية تربط الإمارات ومصر)..وعنوان (هنأ ونائباه الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وتمنياته للرئيس السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الانجازات..مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبها وتحت عنوان(رئيس الدولة ونائباه وسلطان والحكام يهنئون السيسي بإعادة انتخابه)..كتبت صحيفة (الخليج) الإماراتية في صفحتها الأولى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها .. أبرزت صحيفة (الاتحاد) تحت عنوان (رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة) تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وتأكيده على أن الأمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية.

وفي الرياض .. كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) في صفحتها الأولى (السيسي لولاية ثالثة ب89.6% من الأصوات) وتحت عنوان آخر (القيادة السعودية تهنئي السيسي)أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعثا برقيتي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وإشادة الملك سلمان في برقيته بتميز العلاقات التي تربط السعودية ومصر والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وبدورها..أبرزت صحيفة (الرياض) السعودية تحت عنوان (خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بانتخابه لفترة رئاسية جديدة) فيما كتبت صحيفة (عكاظ) السعودية تحت عنوان (السيسي: تصويت المصريين رفض للحرب) وتحت عنوان فرعي (فاز بولاية ثالثة بنسبة 89.6%) حيث سلطت الضوء على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة والتي اعتبر خلالها أن نتائج الانتخابات تبعث رسالة مفاداها رفض الحرب على غزة.

وفي المنامة .. كتبت صحيفة (الأيام) البحرينية تحت عنوان رئيسي (الملك: شراكة استراتيجية وعلاقات راسخة مع مصر) وعنوان فرعي(جلالته وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان السيسي بانتخابه رئيسا للجمهورية) وأبرزت تأكيد الملك حمد بن عيسى ملك البحرين في برقية تهنئته للرئيس السيسي حرص البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر العلاقاات الراسخة مع مصر في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها.

وأبرزت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية في صفحتها الأولى خبر تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك تحت عنوان(الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات).

وفي الكويت وتحت عنوان(الأمير هنأ الرئيس المصري: علاقات تاريخية ومتميزة وراسخة تربط البلدين) أبرزت صحيفة (الأنباء) برقية التهنئة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسـبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.. متمنيا له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للبلد الشقيق..مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراســخة التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية الشقيقة..مؤكدا في الوقت ذاته على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

وأبرزت صحيفة (القبس) تحت عنوان (الأمير مهنئا السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: علاقتنا بمصر تاريخية وراسخة)برقية التهنئة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سائلا الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.