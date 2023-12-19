نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل 25 حالة تعد على الاراضي الزراعية وبناء مخالف بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الصف بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري حيال كافه المخالفات.

وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة الصف فى التعامل مع مخالفات البناء خلال أسبوع حيث تم إزالة 25 حالة تعدى على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف وذلك بقري كفر طرخان، الاقواز، غمازة الكبرى، تل حماد، الاخصاص، الديسمى، عرب الحصار بحرى، اسكر، نجوع العرب، عرب القميعى، غمازة الصغرى، الشرفا، الكداية ومدخل الشوبك وذلك بإجمالي مساحه 3 الاف م2 تقريبًا.

شملت المخالفات إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء خارج الحيز العمراني حيث تنوعت ما بين حوائط بالبلوك الابيض وشدات خشبية وغرف ومنشأت بالطوب وسملات وقواعد خرسانية بالاضافه إلى إزالة جمالون من الحديد والصاج على مساحه 500م2.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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