أخبار مصرية

رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال المستشار بولس فهمي، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.

وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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