الرئيس الصينى يهنئ الرئيس السيسى بإعادة انتخابه رئيسا لمصر ويشيد بصداقتهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - هنأ الرئيس الصينى شي جين بينج اليوم (الثلاثاء) الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وفي رسالة التهنئة، أشار شى إلى أن الصين ومصر صديقان حميمان يتقاسمان نفس المثل الأعلى ويثقان ببعضهما البعض، وشريكان جيدان يعملان معًا من أجل التنمية والرخاء المشترك، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وقال شى إنه فى السنوات الأخيرة، ازدهرت العلاقات الصينية- المصرية، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، وتعمقت الصداقة بين شعبيهما بشكل مستمر.

وقال شي إنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين ومصر، ويقف على استعداد للعمل مع السيسي لمواصلة الدعم القوي لبعضهما البعض، وتعزيز التعاون بين الصين ومصر في إطار مبادرة الحزام والطريق، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية بشكل مشترك، والارتقاء المستمر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى مستويات أعلى لتحقيق المزيد من الفوائد لشعبيهما.