رئيس هيئة تنمية الصعيد يهنيء رئيس الجمهورية بمناسبة فوز سيادته بالانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - يتقدم اللواء أح مهندس/ شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد و جميع العاملين بالهيئة، و بالإنابة عن أهالينا بمحافظات الصعيد بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوز سيادته بالانتخابات الرئاسية للعام 2024 ، استكمالا لمسيرة التنمية و بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق غاية المصريين و طموحاتهم من أجل الحفاظ على أمن و استقرار الوطن.

كما أشاد بأداء المصريين وإصرارهم على القيام بدورهم الوطني من خلال المشاركة للإدلاء بأصواتهم و تحقيق أعلى نسبة مشاركة إنتخابية في تاريخ مصر ، لإختيار القيادة السياسية الحكيمة للفترة المقبلة لبناء مستقبل مصر ، داعيا الله ان يحفظ مصر و شعبها و قيادتها.